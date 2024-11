Albert se incomoda com jogo de Gilsão: 'Quero que ele vá para roça'

Na área externa da sede de A Fazenda 16 (Record), Albert e Flor conversaram sobre os posicionamentos de Gilsão no jogo.

O que aconteceu

Albert disse que o profissional de educação física não tem visão estratégica. "Ele está com medo ainda. Não fala de coisas que aconteceram, por exemplo, da cuspida, eu que lembrei ele em uma dinâmica. Esta me incomodando isso."

O peão completou e Flor concordou. "Um detalhe aqui, a gente cai fora, e essa galera continua. A Vanessa também é outro alvo meu."

Flor então lembrou que Gilsão nunca foi para roça. "A gente não sabe o que o público pensa dele." Albert disse então que deseja que o peão seja o próximo nome a ir. "Gosto dele, mas tem muita coisa que não tem mais como se esconder. No meu jogo já não cabe mais isso. Fico ansioso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na décima roça? Resultado parcial Total de 132956 votos 13,81% Fernando 25,41% Juninho 60,78% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 132956 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso