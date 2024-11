'Não acreditava em depressão': Zé Neto anuncia volta da dupla com Cristiano

Zé Neto, 34, e Cristiano, 36, estão de volta aos palcos. Após 90 dias de tratamento de uma depressão, Zé Neto retoma a parceria com o amigo de 13 anos de estrada livre dos vícios de álcool e cigarro eletrônico, leve após conseguir se encontrar graças à terapia e feliz em poder fazer o que mais gosta: cantar.

Vivinho e de volta, né? Hoje, enxergo a vida de maneira diferente. Tenho uma consciência dos erros que cometi e dos acertos também, de uma maneira mais madura. Aqui estamos nós para começar mais um ciclo dessa caminhada. Que Deus nos abençoe.

Zé Neto, em coletiva de imprensa de anúncio da volta da dupla.

O que aconteceu

Dupla sertaneja optou por uma pausa na agenda de shows após diagnóstico de depressão e síndrome do pânico de Zé Neto. "Chegou um momento dos mais difíceis da minha vida. Sabemos como é o mercado hoje, acelerado, e que precisa sempre fomentar coisas novas. Essa parada poderia prejudicar nossa carreira, mas, graças a Deus, também foi uma bênção", afirma Zé Neto.

Entre discussões com Cristiano e o quase fim da dupla, Zé Neto entendeu que precisava dar um basta nos vícios quando achou que estava infartando em casa. "Na participação do DVD do Diego e Arnaldo, em casa, eu travei na frente do espelho e não consegui ir pra lugar nenhum", inicia Zé Neto.

Chorava, meu coração acelerou e já chamei minha esposa e pedi o aparelho de pressão: 'acho que eu tô infartando'. Foi um estalo de se eu não parar, vou morrer.

Zé Neto

Cristiano, que enfrentou uma depressão após a morte da mãe, sofreu ao ver mudanças no amigo, mas não o via aberto para receber ajuda. "Conheço o Zé desde os cinco anos de idade. A personalidade dele eu conheço como a palma da minha mão. Sempre soube quem era o Zé, qual a identidade do Zé. O pós-pandemia foi difícil, porque perdi minha mãe e tive também depressão. Demorei a enxergar, mas consegui me tratar e recuperar. Como já tinha passado, comecei a ver uns traços no Zé. Ele tentando se provar em momentos que não precisava. Tive síndrome do pânico e comecei a perceber quando ele tava tendo as crises dele".

Pra mim, a carreira, o dinheiro e o sucesso não faziam mais sentido porque ele ia morrer. Falei pra minha esposa que não ia no escritório fazer reunião pra não ameaçar ninguém, mas realmente não dava mais. Eu queria salvar o meu amigo antes de qualquer coisa.

Cristiano

Zé Neto, inclusive, fez questão de fazer um apelo aos cuidados com a saúde mental. "Fiz várias sessões de terapia. Fiz um intensivo, em São Paulo, todo dia de quatro horas de terapia pra me encontrar".

Eu não acreditava em depressão. Isso é coisa de gente à toa e posso falar pra vocês que é uma doença que mata e ninguém vê. Quem está em volta se não consegue ajudar, a pessoa vai se afundando. Não brinquem que isso é sério. Zé Neto

Redução em shows e qualidade de vida

Zé Neto e Cristiano adotaram redução na quantidade shows por mês com o objetivo de terem uma vida leve. "Shows, são 9, 10 ou 12, mas que isso, não. A gente precisa ter qualidade de vida, voltar mais pra casa. Aprendemos que há coisas muito mais valiosas e importantes, aquelas que têm valor, não preço", comenta Cristiano.

Nada contra quem faz 30, 40 shows. cada um sabe onde o calo aperta e sua necessidade. Hoje, nós estamos bem. Não é falando que não precisamos mais. Com a redução dos shows, vamos fazer eventos como a gente sempre quis.

Zé Neto

Dupla sertaneja retoma a agenda de trabalho sem pressão pelo sucesso. "Não é o mais importante o nível de sucesso que vamos voltar. O que importa é ele. Fizemos o ensaio e fazia 4 anos que não o via cantando assim. Fiquei sentado assistindo. Alegria, gente, é o Zé que eu sempre conheci", destaca Cristiano.

Retorno de Zé Neto e Cristiano aos palcos está agendada para o dia 13 de dezembro, na cidade de Massaranduba, em Santa Catarina. "Essa parada foi um recomeço. Estamos voltando com uma visão diferente, com mais equilíbrio e serenidade para encarar a vida e a carreira", finaliza Zé Neto.