Youtuber morre em nevasca após última mensagem comovente à avó; veja

O jovem youtuber Storm De Beul, 22, morreu após uma forte nevasca na Suécia. Ele deixou uma última mensagem para sua avó horas antes de morrer.

O que aconteceu

Storm documentava suas aventuras em seu canal no YouTube. Segundo o DailyMail, o jovem "gostava de ficar sozinho" e passou grande parte do ano caminhando pela região remota de Jokkmokk, na Suécia.

Ele encarou uma forte tempestade no final de outubro, mas tentou tranquilizar sua avó em seu último contato. "Está nevando muito pesado aqui. Mas não se preocupe, eu vou sobreviver, você sabe", disse ele.

O jovem também mandou um vídeo para um amigo mostrando como a nevasca e o vento estavam se intensificando. "Hoje, vai ficar pior. Jesus Cristo", afirmou De Beul na gravação, mostrando que a neve já tinha enchido seus sapatos e sua mochila. Segundo os relatos, ele teria ignorado os alertas dos amigos de que seria perigoso.

Storm chegou a pedir socorro para as autoridades, mas não conseguiu ser resgatado. Ele ligou para os serviços de emergência à noite, dizendo que estava machucado e que precisava de ajuda.

Storm De Beul dividia suas aventuras em seu canal no YouTube Imagem: Reprodução

O tempo adverso impossibilitou o resgate do youtuber e seu corpo foi encontrado em 30 de outubro. Quando o helicóptero pôde procurá-lo no dia seguinte, já era tarde demais. O aventureiro estava a alguma distância de sua barraca e com a mochila praticamente vazia.

A família ainda não sabe por que Storm deixou seu abrigo naquela noite. "Árvores caíram naquela noite. Talvez sua barraca tenha voado e ele não teve escolha a não ser começar a andar", cogitou Elisabeth Rademaker, mãe do jovem.

Estava -6ºC e por causa da tempestade parecia até -18ºC. Seus pés e pernas estavam congelados... Mãe de Storm

Storm foi encontrado com uma fratura no nariz, o que indica que ele pode ter caído. "Ele deve ter sofrido por muito tempo e morrido sozinho. Eu fico imaginando seus últimos momentos. Isso me deixa devastada", declarou a mãe dele.