O que é 'ghosting', recorde de buscas sobre pegação no Google em 2024

Não é só para tirar dúvidas sobre informações que os brasileiros usam o Google. O site de buscas também serve para desvendar incertezas sobre relacionamentos. De acordo com um levantamento do Google Trends dividido com exclusividade com Universa, o termo "ghosting" nunca foi tão buscado no país.

Você sabe o que ele significa?

O que aconteceu

'Foi comprar cigarro e não voltou'. 'Ghosting' vem do inglês 'ghost', que na tradução livre, significa 'fantasma'. No caso dos relacionamentos é usado no sentido de desaparecimento. Ou seja: você está conversando com alguém e ela simplesmente para de responder, sem motivos aparentes. Não diz que não vai mais rolar nada, apenas some.

Crescimento em cinco anos. De acordo com o Google Trends, as primeiras pesquisas sobre ghosting feitas no Brasil aconteceram em 2019. Na comparação do mesmo período (1º de janeiro a 19 de novembro) de 2019 e 2024, o crescimento de busca foi de 730%.

A pandemia aumentou a busca pelo termo. Antes de 2024, a maior alta em buscas - cerca de 130% - aconteceu em 2022 (se comparado com 2021). Coincidindo com o fim do isolamento social causado pela covid-19.

'Como responder a um ghosting?' é uma das perguntas mais buscadas sobre o assunto, o que deixa claro que as pessoas nem entendem o conceito. Afinal, se o crush sumiu, o que você tem que responder?

A lista das perguntas mais buscadas tem de tudo. No top 10, a pesquisa do Google Trends destacou os seguintes questionamentos: "O que é ghosting?", "Como dar ghosting?", "O que é dar um ghosting?", "Como responder a um ghosting?", "Como lidar com ghosting de homens?", "Ghosting é crime?", "Como superar um ghosting?", "Por que a pessoa dá ghosting?", "De onde vem o termo ghosting?" e "O que é levar um ghosting?".