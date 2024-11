Gui lembra acusações de Fernanda e fala em justiça: 'Sofrerá consequências'

Gui voltou a citar nesta quarta-feira (27) as acusações feitas por Fernanda a ele em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Gui disse acreditar na justiça "física e espiritual". "Eu acredito na justiça, seja ela de forma espiritual ou como vier. Eu sei muito bem o que foi feito, eu sei muito bem o que uma pessoa andou falando de mim aí. O que é mentira. Então assim, a justiça vai ser feita, eu não preciso ficar falando", disse.

Há cerca de uma semana, a ex-peoa Fernanda Campos voltou a mencionar um "segredo" sobre uma suposta traição de Gui Vieira. O ator teria flertado com uma de suas amigas, Maju, quando já namorava a atual companheira, Victoria Odoricio.

Segundo ele, Fernanda vai sofrer as consequências por ter tentado queimá-lo com uma mentira. "A pessoa não tá nem mais aqui, e eu duvido que lá fora, a pessoa esteja sendo bem vista. Por tudo que aprontou aqui dentro, entendeu. Eu acho que você querer queimar uma pessoa aqui, de jogo, com uma mentira, acho isso a coisa mais baixa do mundo. Mas isso acho que é uma coisa que vai ser feita por meio de justiça, e eu acredito muito em justiça espiritual.

É uma pessoa que vai sofrer as consequências, eu tenho certeza disso. Não que eu espero. Mas é o que é justo Gui Vieira

