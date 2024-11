Cher revela 'choque' ao descobrir nome errado registrado em sua certidão

Cher, 78, contou em seu livro de memórias "Cher: The Memoir, Part One", lançado em 19 de novembro, como descobriu que o nome Cheryl foi registrado em sua certidão de nascimento - diferentemente do que sua mãe planejava.

O que aconteceu

Segundo a cantora, a descoberta aconteceu em 1979, quando iniciou o processo de mudança legal de seu nome - antes Cherilyn Sarkisian e agora apenas Cher. "Eu acreditava que Cherilyn era meu nome até o dia, anos depois, em que decidi mudar legalmente meu nome para simplesmente Cher".

No livro, Cher conta que em 1946, sua mãe, Georgia Holt, então com 19 anos, teve um parto longo e sem medicação. "Ela estava exausta quando cheguei, por volta das 7h30 da manhã de segunda-feira, 20 de maio".

Enquanto sua mãe se recuperava, uma enfermeira perguntou qual seria o nome do bebê. "Minha mãe não tinha ideia, mas a mulher insistiu, então ela respondeu: 'Bem, Lana Turner é minha atriz favorita e sua filhinha se chama Cheryl. O nome da minha mãe é Lynda, então que tal Cherilyn?'".

Mais tarde, quando a então Cheryl soube do erro na certidão de nascimento, ela perguntou à mãe: "Você ao menos sabe meu nome verdadeiro, mãe?" Ela escreve que sua mãe arrancou o documento de suas mãos, olhou para ele e simplesmente deu de ombros.

A mãe de Cher, então, disse: "Eu era apenas uma adolescente e estava com muita dor. Me dá um tempo."

Cher mudou legalmente seu nome em 1979. Ela encurtou seu primeiro nome para Cher e abandonando os quatro sobrenomes que tinha na época: seu nome de nascimento Sarkisian; LaPiere, o nome legal que ela assumiu quando seu padrasto a adotou em 1961; e Bono e Allman de seus casamentos com Sunny Bono e Gregg Allman.