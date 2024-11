Yuri se irrita com banheiro entupido em A Fazenda: 'Pessoas não se tocam?'

Yuri Bonotto se queixou do vaso sanitário entupido em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Yuri reclamou após usar o banheiro. Ele afirmou que a privada está entupida por mau uso.

Yuri: "Mano, tu acredita que ainda tem gente jogando papel higiênico no vaso?".

Luana: "Mentira!".

Yuri: "Fui dar descarga e subiu um monte de papel higiênico, mano! O bagulho tá entupido. P*rra, cara! Sério mesmo, mano! As pessoas não se tocam que entope o banheiro se jogar papel higiênico dentro, velho?".

Luana: "Será que Nêssa esqueceu? Pode ser que ela tenha esquecido".

