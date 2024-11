Humorista faz piada sobre enchentes e tem shows cancelados no RS

O humorista Abner Dantas teve dois shows cancelados em Canoas e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, após fazer uma piada sobre as enchentes que atingiram o estado entre abril e maio deste ano. A tragédia afetou mais de 2 milhões de pessoas e deixou 183 mortos. A informação foi confirmada a Splash pela casa de eventos Buteco Comedy.

O que aconteceu

No vídeo publicado pelo comediante na última quinta (21), ele simula uma pessoa se afogando para divulgar os detalhes dos seus shows. As apresentações aconteceriam em Canoas e Novo Hamburgo, nos dias 27 e 28 de novembro.

Assim como vocês tiveram que construir novas casas, eu estou construindo o meu show solo e vou testar ele dia 27 em Canoas e 28 em Novo Hamburgo. Garanta o seu ingresso e venha assistir a esse espetáculo de desrespeito.

Abner Dantas

Abner Dantas faz piada sobre enchentes no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/Instagram

Após a repercussão, o humorista pediu desculpas aos gaúchos e afirmou que os seus shows foram cancelados. "Eu passei dos limites, acabei perdendo a mão e só ofendendo. O comedy cancelou os shows que tinha marcado."

A Splash neste sábado (23), a casa de shows confirmou o cancelamento das apresentações nas cidades gaúchas. "Os shows foram cancelados após o vídeo de divulgação usando a enchente como escada", disse Felipe Vacilotto, um dos sócios do local.

Abner Dantas pede desculpas após piada sobre enchentes no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/Instagram

Felipe Vacilotto ainda disse para Splash que a decisão foi tomada antes da repercussão. "A gente tomou a decisão bem antes de a notícia se espalhar. [Abner] Apenas aceitou e pediu o dinheiro do tráfego pago de volta."

Também neste sábado (23), Abner Dantas comentou sobre a repercussão e afirmou já ter feito piada sobre o assunto. "Boa ou não, eu defendo até o final a liberdade que o comediante tem de tentar e fazer a piada, assim como defendo o direito de quem não gostar ir lá e opinar. Porém, a tentativa de cancelar um comediante como se ele tivesse cometido um crime é absurda."

Já fiz piada sobre o mesmo assunto na própria cidade e também sobre outras tragédias, e riram! Quando começamos a pesar na balança "essa piada pode, essa não", "essa situação pode zoar, essa não", acabamos sendo injustos com a dor dos outros. Na dúvida, eu zoo a dor de todos igualmente.

Abner Dantas

A justificativa de Abner após ter os shows cancelados foi criticada nas redes sociais. Comentários destacaram o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul. "A gente ralou dia e noite pra ajudar o pessoal do Sul e tu solta uma dessas, seu sem noção", disse um. "Isso é pessoa sem noção, sem sentimento com a dor do próximo", comentou outro.