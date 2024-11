Fernando diz que pode eliminar alguém do G4: 'Talvez seja a chance'

Prevendo que será alvo do G4 na formação da 10ª roça de A Fazenda 16 (Record), Fernando conversou com seus aliados sobre enfrentar mais uma berlinda.

O que aconteceu

O chef conversou com Vanessa, quando eles estavam a sós na despensa durante a festa de sexta-feira (22). "Não me gabando, mas talvez seja bom eles me mandarem pra lá, porque talvez seja a chance de tirar um deles. Talvez seja esse embate que precisa acontecer."

Ele justificou porque acredita que pode eliminar um rival. "Já que chegou nesse ponto, talvez seja. Querendo ou não, voltei de duas roças, bati boca com todo mundo, fui e já voltei... Já que é pra ser vítima, já tacaram cadeira em mim... Quem sofreu as maiores ofensas e crimes fui eu!"

Fernando também conversou sobre com Flora. "Eles vão me botar, eu vou voltar e vou ser o primeiro tiro no pé deles. Eu acho que tenho chances de ser o primeiro tiro no pé deles. Do tanto que eles são vítima, eu já fui vítima aqui dentro. Eu tô bem confiante nisso!"

Com Juninho, ele "escolheu" seu adversário. "Se for me colocar, coloca a Luana."

