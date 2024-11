Em A Fazenda, Luana diz que quer engravidar no próximo ano: 'Sonho'

Luanna Targino compartilhou seus sonhos de maternidade com Flora Cruz em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A pernambucana falou sobre seus desejos para engravidar enquanto cuidava das mini-cabras. Ela estava acompanhada de Flora, que está no câmera-trato.

Flora: "Você quer ser mãe, Luana?".

Luana: "Meu sonho. O sonho da minha vida é ser mãe. Se Deus quiser, daqui um ano, eu vou estar grávida".

Flora: "Você vai amar. É muita doida essa experiência".

Luana: "É muito bom, né? Eu fiz pedagogia, eu adoro criança".

Flora: "Ah, é verdade, você é pedagoga. Você exerceu?".

Luana: "Eu exerci só no estágio. Eu dava aula".

Flora: "Por que não seguiu?".

Luana: "Porque eu sempre quis ser blogueira, sabe? Foi meu sonho. Aí parei de ser pedagoga pra ser blogueira".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 20743 votos 1,80% Albert Bressan 28,01% Fernando Presto 0,80% Flor Fernandez 0,85% Flora Cruz 1,69% Gui Vieira 0,98% Gilsão 1,48% Juninho Bill 1,04% Luana Targino 22,02% Sacha Bali 27,51% Sidney Sampaio 9,14% Vanessa Carvalho 4,69% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20743 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso