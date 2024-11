Óculos usado por Sacha não é de Gizelly, diz ex-peoa: 'Metade do prêmio'

Vivi Fernandez comentou sobre itens deixados na Fazenda 16 (Record) e desmentiu que o "óculos roubado por Sacha" sejam de Gizelly.

O que aconteceu

Vivi, a primeira eliminada da Fazenda 16, afirmou em vídeo nas redes sociais que o óculos que Sacha estava usando não é de Gizelly, e sim dela.

A peoa ainda disse que deixou na sede um tênis preto e um cinto de pedras, a pedido de Flora.

Ela afirmou que, caso Sacha vença o reality, vai reivindicar metade do prêmio. "Quero metade desse prêmio, meu óculos deu sorte", disse. "Esse óculos meu é poderoso, tem um babado ali".

Gizelly confirmou em uma entrevista que os óculos não são dela —e deveriam mesmo ser de Vivi. "Sacha, desculpa, mas você não tá se vingando", disse.

