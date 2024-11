Babi tem crise de choro durante votação da 9ª roça: 'O Sacha é um monstro'

Durante a votação para a formação da 9ª roça em A Fazenda 16 (Record), Babi protagonizou uma cena com lágrimas e pedidos de desculpas a família.

O que aconteceu

Ao votar em Sacha, Babi disse que se sentiu agredida pelo comportamento do ator na última dinâmica do apontamento. "Ele veio para cima de mim. Queria pedir desculpas para a minha família, para o meu filho e para o meu pai, que presenciaram um homem gritando e apontando o dedo na minha cara. Me senti envergonhada."

Não tive reação, fiquei calada e sai correndo porque fiquei com medo.

Chorando, Babi ainda disse. "Me desculpem ter saído da dinâmica. Eu fiquei com muito medo do que ele fez. Ele grita com todas as mulheres, se esconde. Ele é um monstro. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse cara aqui."

Estou cansada. É toda hora piada e indiretas. Juro por Deus, é muito difícil. Brasil, faz alguma coisa, tira ele daqui.

