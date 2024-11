Albert critica biquíni fio-dental de Luana: 'Não tem como não olhar'

Em uma conversa com Gilsão, Babi e Vanessa, Albert voltou a criticar as roupas usadas por Luana Targino no confinamento de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Em uma brincadeira de podcast comandado por Gilsão, Albert avaliou o jogo de Luana e voltou a falar de sua vestimenta. A peoa, que é dona de uma marca que roupas de banho, costuma usar biquíni fio-dental no seu dia a dia no reality rural.

Ele pondera que fez uma brincadeira ridícula ao imitar as roupas de Luana e que se desculpou, mas mantém sua opinião. "Vejo que ela ainda continua passando em ambientes de um jeito cada vez mais ousado. Isso para mim, como pai de família, como homem, eu estou numa convivência. Acho que vocês também, quem é homem, porque as vezes tem muito espelho, não tem como não olhar, a verdade é essa. Você disfarça daqui, de lá. "

Gilsão completa dizendo que os olhares não são de julgamento e Albert continua: "Acho assim: ela pode fazer tudo, mas quando a gente vive em um ambiente em comunidade, entendeu? Eu também posso tudo. A gente precisa ter um pouco de bom senso. Respeito a individualidade, gosto, acho que tem ter bom senso."

Albert novamente falando sobre Luana andar de biquíni fio dental pela casa, e afirmando ser um desrespeito com ele que é pai de família e falta de bom senso, já que ELE não consegue NÃO OLHAR! A culpa é da Luana ele não conseguir controlar os próprios olhares? Te falta bom senso,? pic.twitter.com/MmqNtOaLhQ -- Luana Targinno (@lutarginno) November 20, 2024

É uma mulher sem identidade. Ela é uma mulher de personalidade forte, mas não sabe onde vai. Ela veio pulando de grupo em grupo, até que ela encontrou o porto seguro dela, que eu não sei que porto é esse e é o que tem. Ela ali do grupo é a primeira a rodar, eu falei pra ela. Porque numa hierarquia do grupo, entre os três, eles tiram ela. Quis dizer pra ela, joguei essa pulga atrás da orelha dela.

Albert completa que seu objetivo é desestabilizar Sacha. "Sacha é um covarde. Sacha não vai pro embate. Por isso eu tô cutucando ele. Cutucando ele porque eu quero ele, eu quero o Sacha."

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro? Enquete encerrada Total de 105678 votos 45,27% Sacha 37,59% Babi 17,14% Gui Votar de novo Total de 105678 votos

