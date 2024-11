Cinco filmes impactantes para repensar racismo no Dia da Consciência Negra

O cinema é uma das grandes ferramentas para provocar reflexão. Pensando nisso, Splash separou cinco dicas de filmes que abordam preconceito e racismo. O Dia da Consciência Negra é lembrado em todo o Brasil nesta quarta-feira (20), então, que tal aproveitar e conferir esses títulos de peso disponíveis no streaming?

"Corra!"

Esse é um dos filmes mais interessantes e perturbadores da história recente do cinema. Lançado em 2017, "Corra!" continua atual, com um enredo atraente e um tema que requer reflexão. Tudo gira em torno de Chris, um jovem negro que vai conhecer a família da sua namorada, Rose, que é branca. Em princípio, a gentileza exagerada parece uma forma de a família lidar com ele, mas depois, Chris descobre que tudo é muito mais profundo do que parece. O comportamento dos empregados da casa é uma das partes mais intrigantes dessa história que vale a pena ser vista. Disponível na Netflix, Prime Video, Globoplay e Apple TV+.

"Eu Não Sou Seu Negro"

Documental, o longa retrata como é ser negro nos Estados Unidos. Lançado em 2016, "Eu Não Sou Seu Negro" já começa com uma trilha contagiante e dizendo a que veio. "A história dos negros na América é a história da América. E não é uma história bonita". Essa frase aparece no primeiro minuto do filme, dando o tom do que esperar da produção. Além disso, o longa presenteia o espectador com a potente locução de Samuel L. Jackson. Disponível no Globoplay.

"Infiltrado na Klan"

Um policial consegue entrar na organização Ku Klux Klan para ter acesso aos bastidores do grupo racista responsável por diversos crimes contra negros, imigrantes e homossexuais. O mais curioso é que o filme é baseado em fatos reais, que constam no livro de memórias de Ron Stallworth. O policial, que é negro, se comunicava com a milícia por meio de cartas e telefonemas e enviava um homem branco aos encontros presenciais. O filme de 2018 conta com a direção de Spike Lee. Disponível no Globoplay (Telecine) e por aluguel no Prime Video.

"Django Livre"

Tarantino manda um recado por meio de um enredo que mistura aventura e sarcasmo. Leonardo DiCaprio vive um fazendeiro que se orgulha de tratar os negros de forma cruel. Django, vivido por Jamie Foxx, por sua vez, é um ex-escravo que procura libertar outras vítimas, inclusive sua esposa. Samuel L. Jackson integra o elenco como um escravo de confiança do fazendeiro. O desafio entre ganhar a independência ou ser solidário é apresentado como pré-requisito para a sobrevivência. Disponível na Netflix. No Prime Video, por aluguel.

"Cidade de Deus"

Um dos filmes mais reconhecidos no Brasil sobre o tema, revisita o universo de violência em uma favela do Rio de Janeiro. Os caminhos de suas crianças são o norte da história que, depois, encontram caminhos diferentes. Um se torna fotógrafo e outro chefe do tráfico. O dia a dia da favela ganha forma por meio das lentes da câmera de Buscapé. Disponível no Globoplay, Netflix e Max.