Quem era cantor que sobreviveu a câncer e morreu em acidente de carro em SP

Cauê Felici Muniz dos Santos morreu aos 34 anos, neste sábado (16), em um acidente de trânsito na rodovia Washington Luís, em Araraquara, no interior de São Paulo.

Quem era Cauê

Cauê nasceu em Santo Anastácio (SP) e era conhecido em cidades do interior paulista. Ele começou a carreira musical em 2008, em um ministério da igreja católica. Em 2013, fundou a Banda Aurora ao lado de amigos e chegou a abrir show do popular grupo católico Rosa de Saron, em 2014.

Passou em seletiva do programa Domingão do Faustão. Em 2015, ele chegou a participar da seletiva final do quadro Iluminados, comandado por Faustão na Globo, e fez testes nos estúdios da emissora, mas ficou fora dos 30 participantes finais do programa.

O cantor adotou outros estilos musicais em 2016, quando passou a cantar em bares e eventos, como casamentos. Com apresentações no estilo pop rock, ele abriu show acústico de Tico Santta Cruz, em 2017.

Covers de clássicos do pop e rock. Em seu canal no YouTube, o artista compartilhava vídeos em que interpretava canções como "Bohemian Rhapsody", do Queen, "Come Together", dos Beatles" e "Toxic", de Britney Spears.

Além de cantor, Cauê também era educador físico. Também era formado como técnico de operação de áudio e cursava técnico em teatro para realizar o sonho de ser ator. Ele chegou a gravar o curta "Código: Martins - Hora Zero", seu primeiro trabalho como ator.

Diagnóstico de câncer. Ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2009, quando tinha 18 anos. O cantor precisou ser submetido a um transplante de medula, mas conseguiu vencer a doença.

Cauê era casado e não tinha filhos. Além da esposa, ele também deixa familiares e amigos.

Acidente

Cauê se envolveu em um acidente entre dois carros na rodovia Washington Luís, em Araraquara, no interior paulista. Na ocasião, o cantor dirigia seu veículo, quando foi surpreendido por outro automóvel na altura do km 264 da rodovia, que invadiu a pista e colidiu frontalmente com o carro dele.

O artista chegou a ser socorrido e internado na Santa Casa de Araraquara. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado. O condutor do outro veículo também foi hospitalizado e segue internado. As informações foram repassadas pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.