Flor chora após 'bronca' de peões em A Fazenda: 'Não sou cachorrinho deles'

Flor Fernandez caiu no choro com peões em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Flora Cruz, Gilson de Oliveira e Albert Bressan criticaram Flor pela amizade que ela mantêm com Yuri Bonotto, Sacha Bali, Gui Vieira e Luana Targinno. Flor se defendeu, afirmando que sempre deixa claro seus posicionamentos, inclusive a boa relação que tinha com Zé Love. Em seguida, ela cedeu às lágrimas e foi consolada.

Flor: "Todo mundo quer que façam o que eles querem".

Gui: "Se você achar que o que eles querem é o certo pra você, você faz. Se achar que não, você não faz".

Flor: "Estou cansada. Não sou cachorrinho deles".

Luana: "A gente está aqui por um motivo maior. O que importa não é o que o pessoal aqui da casa acha".

Flor: "Ninguém respeita meu jeito de ser. Só o jeito que eles querem que eu seja. Eu tomo bronca de todo mundo, toda hora, e fico quieta. Estou tão cansada".

Gui: "É o seu jogo, ninguém tem o direito de dizer pra você fazer nada".

