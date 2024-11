Esposa do sertanejo Augusto Knob perde bebê: 'Anjinho lá no céu'

Augusto Knob, sertanejo da dupla com Rafael, e sua esposa Luana Abbeg Eidt, postaram um vídeo contando que perderam o bebê que estavam esperando.

O que aconteceu

No domingo (17), o casal publicou um vídeo no Instagram para contar sobre o aborto. Eles haviam anunciado a gravidez para os fãs dia 12 de novembro.

Luana revelou que teve um aborto retido. "Eu não tinha sintomas de aborto, porque eu tive um aborto retido. E a gente compartilhar com vocês, de certa forma, aliviou um pouco o peso da culpa. Mesmo que tivéssemos esperado três meses pra contar... Ainda assim faz parte da nossa história. Essa é a nossa história. Nada mudaria", disse.

No vídeo, eles relembraram que tem sido um ano difícil, já que Augusto retirou um tumor no cérebro em junho. "Esse ano está sendo muito difícil, mas uma hora a gente vai entender... Porque ele era uma luz no fim do túnel. No fim agora a gente tem que recomeçar de novo. A gente vai tentar viver a vida normal, fingir que nada aconteceu para a gente se levantar", falou.

Nos comentários, o casal recebeu apoio dos seguidores. "Agora temos um anjinho lá no céu! Estamos tentando entender tudo ainda, mas sei que Deus continua ao nosso lado. Obrigado pelo carinho com nosso filho até aqui. Quem sabe ele vem outra hora mais forte e preparado pra esse mundo!", escreveram eles na legenda da publicação agradecendo o carinho dos fãs.