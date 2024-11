Assumidos? João Hadad é visto agarrado com Any Borges após flagra de beijo

João Hadad e Any Borges foram flagrados em clima de romance na madrugada deste domingo (17), durante o último dia de Folianópolis, em Florianópolis (SC). Os influenciadores passaram a noite juntos no camarote VIP da micareta, sem se desgrudar.

O que aconteceu

O casal já havia sido visto aos beijos na sexta-feira (15), durante a primeira noite do evento. O momento aconteceu em cima do trio elétrico de Bell Marques. Procurado pela Splash, Hadad optou por não comentar o suposto romance.

Primeira aparição pública após perda pessoal

Este é o primeiro relacionamento de João Hadad que ganha os holofotes após a morte de sua noiva, a modelo Luana Andrade. Luana, que também era bailarina do programa Passa ou Repassa (SBT), faleceu há cerca de um ano devido a complicações de uma cirurgia de lipoaspiração.

O casal participou junto do reality Power Couple (Record), em 2022. Hadad ficou conhecido por participações em outros reality shows, como De Férias com o Ex (MTV Brasil).

João Hadad foi flagrado aos beijos com a influenciadora digital Any Borges Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

João Hadad e Any Borges curtem micareta Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

João Hadad e Any Borges curtem micareta Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

* Os jornalistas viajaram a convite da organização do evento.