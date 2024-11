Zezé canta hits, beija Graci e joga bebida em fãs: 'Vão gostar mais de mim'

Zezé Di Camargo, 62, deu o pontapé oficial em seu primeiro navio temático, o "Navegando com amigos". Neste sábado (16), o cantor fez uma aparição especial para os fãs a bordo do MSC Seaview, agradeceu o carinho, deu banho de champanhe e ganhou um beijo da mulher, Graciele Lacerda, 44.

O que aconteceu

Eri Johnson, 62, comandou a abertura da chegada de Zezé Di Camargo pedindo aos fãs para cantarem a canção "É o Amor". De mãos dadas com Graciele Lacerda e trajado de marinheiro, o cantor invadiu o palco soltando a voz e confidenciou ao público que o trecho "que fez eu entender que a vida é nada sem você" é o mais especial do hit.

Prazer em ter vocês aqui acreditando nessa nossa loucura de fazer pela primeira vez o Zezé Di Camargo Rústico. Tenho certeza que vão ser três noites de muita diversão e alegria. Eu espero que voltem para casa gostando um pouquinho mais do Zezé Di Camargo. Vou fazer de tudo para isso. Zezé Di Camargo

Artista contou que a ideia de realizar o seu primeiro cruzeiro temático nasceu em 2023. "Hoje, estamos vendo que estava certo. Somos corajosos, mas as pessoas entenderam a nossa proposta e estão aqui. Tem gente da Argentina, Paraguai e de todos os cantos do Brasil. Obrigado, vamos nos divertir muito".

Cantor ainda recebeu as boas-vindas do comandante do cruzeiro e não perdeu a chance de brincar ao saber que o homem é de origem italiana, mas mora no Brasil há 14 anos e é casado com uma carioca. "Você não é bobo, não, hein. Como diz a música: "mulher brasileira em primeiro lugar".

Zezé Di Camargo não deixou de cantor o hit "No Dia em que eu Saí de Casa" para a alegria dos fãs e ganhou um beijo de Graciele Lacerda, que não conseguiu segurar às lágrimas de emoção. "Coisa linda", bradou o artista sobre a alegria do público em entoar a música.

Artista recebeu um bolo comemorativo de homenagem ao seu primeiro navio temático. Aos risos, ele deu um banho nos fãs ao estourar uma champanhe. "Olha, tem um jeito de abrir champanhe pra não subir, mas aqui não vou perder a chance de molhar vocês. Se sacudir, é porque vai explodir".

Cantor ainda caiu na risada ao ver Graciele pedindo um banho de champanhe no público após vê-lo brincar. "A minha mulher sacana mandando eu molhar mais o pessoal... [Ela] acabou com a chapinha das mulheres. Quero ver se vai dar tempo de fazer a outra pro show da noite".

*O repórter viajou ao evento a convite da organização