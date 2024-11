Luana Piovani posa com transparência: 'Boca molhada dá vontade de beijar'

Luana Piovani, 48, compartilhou neste sábado (16) uma foto com um look transparente nos bastidores da peça "Cantos de Lua", apresentada em Portugal.

O que aconteceu

Na imagem, a atriz aparece com um vestido transparente, adornado com detalhes dourados e brilhantes. O visual é complementado por um batom rosa, e Luana posa diante de um espelho, onde interage com charme.

A atriz fala para o espelho e completa com uma piscadinha. "Boca molhada dá vontade de beijar."

Na legenda, Piovani reforçou a provocação com a frase: "Boca molhada...". A atriz foi elogiado por seus seguidores nos comentários. "Procure um defeito e falhe", escreveu um seguidor.