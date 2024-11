Ivete fala de masturbação e entrega intimidade: 'Transo comigo mesma'

Ivete Sangalo, 52, falou sobre autoprazer durante o Folianópolis 2024. A cantora abriu a segunda noite de micareta, nesta sexta-feira (15), na capital de Santa Catarina.

O que aconteceu

"Às vezes eu transo comigo mesma", disse a artista, em cima do trio. Ela prosseguiu com o relato, apesar da aparente "vergonha" do produtor Toninho.

Não, Toninho, deixa eu falar com as pessoas o que eu faço. Toninho, meu produtor, tá com vergonha das coisas que eu falo. Mas é uma coisa, Toninho, é uma coisa que às vezes eu acordo... Daniel viaja, eu acordo, puxo o travesseiro e não encontro nada. Eu falo: 'espera aí, você está aqui com você, porra. Que oportunidade foda'. Eu que sempre sonhei em dormir comigo mesma. Ai, porra do céu. Ivete

Ivete é casada com o nutricionista Daniel Cady, 38. Eles estão juntos há mais de 16 anos.

Folianópolis 2024

Léo Santana foi o grande destaque da primeira noite do Folianópolis Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

Micareta acontece de 14 a 16 de novembro com o tema "Astrologia - Fogo, Água, Ar e Terra: Os Quatro Elementos Vibrando na Energia do Axé". Na sexta (15), o grupo Parangolé fez a última apresentação no evento com Tony Salles no comando, antes do cantor se dedicar à carreira solo.

Último dia do Folia, no sábado (16), contará com shows de Tomate, Xanddy Harmonia e É O Tchan. Xanddy, aliás, está nos preparativos finais do projeto "Samba de Roda é minha raiz".

Eu já tinha muito desejo de fazer esse projeto, falo disso há mais de 10 anos, e dessa vez eu não deixei passar essa oportunidade porque o meu coração já estava querendo isso há muito tempo. Xanddy

*Equipe de Splash viajou a convite da organização do Folianópolis.