Gustavo Mioto para show e surpreende Ana Castela em seu aniversário

Na madrugada deste sábado (16), Gustavo Mioto, 27, preparou uma surpresa especial para sua namorada, Ana Castela, 21, durante um de seus shows.

O que aconteceu

O sertanejo interrompeu a apresentação para ligar para Ana diretamente do palco. "Feliz aniversário, gatinha. Seu presente eu entrego amanhã à noite", declarou Mioto, arrancando aplausos e gritos do público.

Logo após a ligação, ele dedicou uma música à amada, que comemorou o gesto nas redes sociais. "Meu primeiro parabéns", comemorou Ana Castela.

Mais tarde, a cantora brincou com seus seguidores sobre a nova idade. "Vocês acham que eu já estou com cara de 21? Com 21, a bunda não tinha que crescer? Vinte um anos é para ter espinha na cara ainda? Acho que está errado..."