Gilberto Gil reencontra ex-chefe e relembra incentivo: 'Vá atrás da música'

Gilberto Gil reencontrou seu chefe quando era executivo de marketing nos primeiros meses morando em São Paulo e relembrou incentivo para seguir carreira na música. Gil foi convidado para fazer setlist especial no Caldeirão com Mion (TV Globo).

O que aconteceu

Gil comentava sobre a época que chegou de Salvador para Sao Paulo: "Me disseram: 'depois daqui você vai pra Austrália, depois Holanda'. Me animei com aquela história".

Depois de um ano meu orientador começou a me ver na televisão, no programa com a Elis, festivais e disse: 'Gil, vai atrás do que você realmente quer fazer, vai atrás da sua música'. Ele me indenizou, me deu um trocado para eu poder me manter ali naquele primeiro momento quando eu tava começando. Vicente Creazzo o nome dele. Ele que falou 'vá'. Gilberto Gil

Mion então disse que ia tirar a história a limpo e segue para plateia. Gil brinca: "Você andou pesquisando, é?".

Gilberto Gil vai até a plateia para abraçar Vicente Creazzo e dona Edma Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Mion vai até Vicente, que estava na plateia ao lado de Edma, sua esposa.

"Acho que ele pretendia ser músico, mas tava escondido atrás de um executivo", diz Vicente sobre Gilberto Gil.

Gil vai até os Vicente e Edma na plateia para dar um abraço e conversarem. Sorridentes, os três conversam enquanto Mion chamou o intervalo.

"Tempo rei", "A Paz" e "Aquele Abraço" foram algumas das músicas cantadas no setlist especial. As duas últimas na presença de Preta Gil, que também foi chamada ao Caldeirão para a homenagem do pai.