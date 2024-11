Filho de Sandy e Lucas Lima faz rara aparição com pai: 'Nosso roqueirinho'

Em rara aparição, o filho de Lucas Lima, Theo, 10, curtiu ao lado do pai o primeiro show do Linkin Park no Allianz Parque em São Paulo nesta sexta-feira (15).

O que aconteceu

Lima compartilhou um vídeo do filho em cima de seu ombro. A criança não tem o rosto exibido — seus pais nunca o mostraram para que ele possa ter a identidade preservada. São poucas as publicações que o menino aparece nas redes sociais dos pais.

Lucas Lima pula e aproveita a música "In the End": "É pra isso que eu treino! De novo o universo me obrigando a usar a palavra 'vibe'".

O artista descreveu a sensação de ver o show do Linkin Park, com nova vocalista, ao lado de Theo: "Assistir o show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda? bah vidão, tu é muito tri! Agora são só memórias, quiroprata e dorflex".

Sandy aproveitou o momento e fez um comentário na publicação do ex: "Orgulho do nosso roqueirinho!".