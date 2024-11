Cantor que superou câncer morre em acidente de carro em rodovia de SP

O cantor Cauê Felici Muniz dos Santos morreu aos 34 anos, neste sábado (16), em decorrência de um grave acidente de trânsito em São Paulo.

O que aconteceu

Cauê se envolveu em um acidente entre dois carros na madrugada de hoje, na Rodovia Washington Luís, em Araraquara, no interior do estado. Na ocasião, o cantor pilotava seu veículo, quando foi surpreendido por outro automóvel na altura do km 264 da rodovia, que invadiu a pista e colidiu frontalmente com o carro do artista.

O artista chegou a ser socorrido com vida e internado na Santa Casa de Araraquara. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado. O condutor do outro veículo também foi hospitalizado e segue internado. As informações foram repassadas pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.

Em comunicado, os familiares de Cauê informaram que seu velório e sepultamento será realizado na manhã do domingo (17), no cemitério São Carlos.

Cauê havia superado uma batalha contra o câncer. O artista foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2009, quando tinha 18 anos, e conseguiu superar a doença após tratamento. Além de cantor, Cauê também era formado em Educação Física pela Unesp (Universidade Estadual Paulista).