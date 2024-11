Yuri alerta Luana: 'Não quero que você se meta quando eu tiver falando'

Luana não gostou de ver Yuri, Sacha e Gui gritando com Vanessa e conversou com os aliados na noite de sexta-feira (15) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu?

Luana, inicialmente, conversou com Gui e apontou que isso não "pegava bem". Ela ainda destacou que isso parecia o que era feito com Sacha e criticado por eles.

Na sequência, ela conversou com Yuri e Sacha, enquanto os peões arrumavam o cabelo para a festa.

Luana reforçou o temperamento do aliado. "O Yuri é cabeça dura, não sei por que que ele está com essa cabeça dura."

Yuri a rebateu. "Sou cabeça dura que nem tu, e eu não quero mais que você se meta quando eu tiver falando."

Durante a discussão, Luana chegou a pedir para que Gui e Yuri deixassem Sacha discutir sozinho com Vanessa.

Luana argumentou. "Isso que você tá fazendo, falando alto, tá dando motivo pros outros".

A peoa, na sequência, pediu desculpas a Yuri e apontou que deveria tê-lo chamado para conversar sozinhos e não na frente dos outros.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 44766 votos 0,04% Albert Bressan 0,75% Babi Muniz 0,09% Fernando Presto 0,08% Flor Fernandez 0,02% Flora Cruz 5,44% Gui Vieira 0,14% Gilsão 0,11% Juninho Bill 0,86% Luana Targino 32,64% Sacha Bali 10,67% Sidney Sampaio 20,08% Vanessa Carvalho 29,08% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 44766 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso.