Com 8 bordadeiras, Miss Brasil usa vestidos avaliados em mais de R$ 35 mil

Luana Cavalcante, 25, disputa neste sábado (16) a grande final do Miss Universo 2024, no México. A primeira mãe eleita Miss Brasil escolheu minuciosamente suas roupas e trabalhou para que elas estivessem ao seu gosto. Somente os dois vestidos de gala principais são avaliados juntos em, pelo menos, R$ 37 mil.

Do preparo à final

Desde o Miss Brasil, Luana já contava com uma equipe que continuou dando suporte junto à organização Miss Universe Brasil. Dentro da equipe está Jadson Eugênio, arquiteto urbanista que também trabalha como diretor de imagem de Luana.

Ele afirmou, em conversa com Splash, que Luana é uma das misses mais focadas e determinadas com quem já trabalhou. "Tínhamos muita confiança de que ela faria no Miss Universo o mesmo que fez no Miss Brasil. Focou a boa comunicação, trabalhou para que seu projeto social fosse apresentado ao governo de Pernambuco e tudo o que é visto pelas redes dela foi planejado".

Jadson criou uma narrativa para Luana inspirada nas fases da Lua, apresentando a miss em quatro versões: a mãe, a modelo, a atriz e a miss.

Miss Brasil 2024, Luana Cavalcante. primeira mãe a representar o Brasil no Miss Universo Imagem: Diego Thompson/Divulgação

A ideia foi mostrar Luana com looks variados que fossem espelho de sua personalidade. "Com uma proposta mais clássica e vintage", explica Jadson, utilizando produções que remetem a estrelas do cinema e looks que apresentaram uma paleta de cores mais neutra, que fizeram com que a brasileira se destacasse pela elegância, beleza e porte de rainha.

A estilista Antônia Barros e o figurinista Jadson Eugênio em um dos primeiros trabalhos que fizeram juntos Imagem: Arquivo pessoal

Jadson foi o responsável pelos desenhos dos vestidos da preliminar e da final, ambos avaliados em cerca de R$ 17 mil e R$ 20 mil, respectivamente. Quem executou os vestidos foi o ateliê Antônia Barros, e Luana participou das etapas propondo referências e atenta aos detalhes, conta o figurinista. Nada foi feito sozinho.

É um sonho de anos sendo realizado. Dez dias antes do embarque para o Miss Universo, nós três estivemos juntos no ateliê para as provas dos vestidos, e eu passei um dia todo acompanhado a equipe na produção. São pelo menos 8 bordadeiras coordenadas pela Antônia, e os vestidos foram feitos em tempo recorde, menos de um mês para confecção. Jadson Eugênio

O vestido que Luana utilizou na preliminar, que aconteceu entre a noite de quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta (15), se conecta com o da final. "São opostos complementares", detalha Jadson.

Luana Cavalcante com um vestido preto Imagem: Divulgação/Arquivo pessoal

O traje de gala da preliminar foi o único revelado até agora. O da final será mostrado apenas horas antes da final do Miss Universo, neste sábado (16), na Cidade do México, com transmissão no canal Telemundo no YouTube, a partir das 23h (horário de Brasília).

Jadson diz que o trabalho é a conclusão da narrativa construída por ele, aprovada pela Luana e executada por Antônia. "É a perfeita combinação entre a ousadia e o clássico e fico feliz em saber que Luana está realizada com o que foi produzido".

Sua coragem e a força de vontade que transcende dela e nos conecta. Eu acredito que o motivo de toda essa determinação dela é fruto também da maternidade, uma mulher que tem a chance de dar vida a um ser, que cria instinto materno e que possui a bagagem que ela tem está pronta para ser eleita Miss Universo. Essa é a oportunidade do concurso mostrar que a inclusão é palpável, elegendo Luana a primeira mãe Miss Universo da história.