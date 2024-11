O que aconteceu com Viih Tube? Entenda problemas pós-parto da ex-BBB

Viih Tube, 24, continua internada na UTI do hospital Pro Matre, em São Paulo, desde a manhã de quinta-feira (14). O seu estado de saúde é estável, segundo o comunicado enviado por sua equipe para Splash.

O que aconteceu

A influenciadora foi internada três dias após dar à luz. Ravi nasceu na segunda (11) com 3,7 quilos e 49 centímetros. Na quarta (13), Viih e Eliezer mostraram o rosto do recém-nascido pela primeira vez.

Foram 19 horas de trabalho de parto. Ela tentou, inicialmente, ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana de emergência por casua de intercorrências.

Viih Tube e Eliezer durante o parto de Ravi Imagem: Reprodução/Instagram

Ravi quase foi para a UTI também. De acordo com Viih, o bebê seria encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, mas se recuperou rapidamente e não houve necessidade de transferi-lo.

Viih precisou passar por uma transfusão de sangue. Ela foi internada na UTI para observação. Segundo comunicado enviado por sua equipe para Splash na quinta-feira (14), não há previsão de alta, mas o quadro é estável. "O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso novidades, será atualizado. Contamos com a compreensão de todos."

Eliezer usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Eu estou aqui com o Ravi, a Viih está lá com a mãe dela, mas está tendo contato. Ah, ele está até chorando... Então, é isso. Já, já ela aparece. Quando ela melhorar e se recuperar, ela vai aparecer para conversar com vocês, mas estamos bem. Ela está bem, está estável. E é isso, tá bom? Então, é isso, gente", disse o influenciador.