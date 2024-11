Melhor pizzaiolo da América Latina, italiano se divide entre SP e 'Guará'

O nome de Dani Branca não é um desconhecido dos rankings de pizza e em 2024 o pizzaiolo italiano tem mais um motivo para comemorar.

Na noite desta quinta (14), ele foi escolhido o melhor pizzaiolo da América Latina em 2024 e 3° melhor do mundo na categoria de Pizzas Contemporâneas pelo Campeonato Mundial de Pizza Doc, em Nápoles.

Responsável pela Soffio Pizzeria, em São Paulo, e pela Paestum Forneria, em Guaratinguetá (que tem três pinceis de ouro no guia L'Arcimboldo 2024), ele conquistou o título pelo segundo ano consecutivo. Radicado no Brasil há 20 anos, Dani também está entre os 100 melhores do mundo, no 72º lugar, no The Best Pizza Awards 2024.

Dani Branca no Campeonato Mundial de Pizza Doc, em Nápoles Imagem: Divulgação

Em entrevista a Nossa em julho deste ano, Dani mencionou como acredita no poder das pizzas menos óbvias, com toques menos tradicionais e combinação de sabores.

A 10ª edição do evento, promovido pela Accademia de Pizza Doc, instituição que incentiva o desenvolvimento e a formação de pizzaiolos, ocorreu de 12 a 14 de novembro e, reunindo mais de 600 pizzaiolos de todo o mundo.

Os profissionais competiram em diferentes categorias: Clássica, Margherita, Contemporânea e "a ruota di carro" (pizzas maiores que um prato).