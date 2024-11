Gizelly celebra eliminação, se diz 'livre' e ataca Sacha: 'Pior pessoa'

Oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly comemorou ter deixado o jogo, ainda ao vivo.

O que aconteceu

Logo após Galisteu anunciar sua eliminação, a advogada abraçou Flora e desabafou. "Eu não aguentava mais."

Gizelly incentivou a amiga que continuou no jogo e reforçou. "Não estava aguentando."

Questionada por Galisteu, ela disse que Sacha a levou ao limite. "Eu tive um namorado que era exatamente igual a ele! Eu pirei! Eu tava pedindo socorro! Aquele homem é a pior pessoa que eu ja conheci na vida! Eu tenho pavor dele!"

Ela saiu feliz, agradecendo. "Obrigada, gente, eu tô livre!".

