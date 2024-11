Desistências e agressão: A Fazenda 16 completa 2 meses; relembre polêmicas

A Fazenda 16 (Record) acaba de completar dois meses em exibição, e já soma uma série de episódios polêmicos. Relembre o que aconteceu no reality até então:

Subida do Paiol

A Fazenda 16 começou com 20 peões na casa e 8 no Paiol. Dos 8, subiram para a sede: Albert Bressan, Cauê Fantin, Gizelly Bicalho e Vivi Fernandez —que foi a primeira eliminada do reality.

Formação reformulações de grupos

O reality começou com uma divisão clara: o grupão e o grupinho.

À medida que o jogo avançou, novas alianças foram formadas —e várias foram quebradas —, resultado em um quarteto liderado por Sacha Bali e um novo "grupão", liderado por Zé Love. Após a eliminação de Zé Love, no entanto, o grupo tem ruído, enquanto o quarteto tem se fortalecido.

Retirada de Raquel Brito

A irmã de Davi Brito precisou ser retirada do reality em 7 de outubro por orientação médica, após passar mal durante uma Prova de Fogo, e não voltou à sede.

Acusação de agressão

Após uma série de discussões, Babi e Fernanda começaram a falar sobre uma suposta "agressão" de Sacha contra Fernanda e a chamá-lo de agressor pela casa.

Fernando Prestos também passou a criticar Sacha e chegou a sugerir em uma conversa que deveria cortar o ator "em partes". "Vamos pegar um saco de ráfia pra jogar as ervas daninhas fora. Será que o Sacha cabe? Acho que não. Mas se a gente cortar em partes.", disse, em tom de brincadeira.

Desistência dupla

Por conta das divergências e da suposta agressão, que não teve interferência da produção do programa, Fernanda e Zaac decidiram desistir juntos do reality show.

Brigas sobre medicação e saúde mental

A saúde mental tem sido um tema presente na casa, seja através de Fernando, que afirmou diversas vezes ser "neurodivergente", ou Gizelly, que citou ex-relacionamentos tóxicos e até a vontade de "se cortar" durante o reality.

Já Zé Love, enquanto protagonizavam alguns bate-bocas, falou que por usar CBD para a ansiedade, um medicamento extraído da cannabis, Sacha estava "noiado" dentro do jogo. Devido ao teor das acusações os peões foram advertidos pela produção para evitarem falar do assunto em brigas. Durante a roça, Zé Love voltou no tema e teve a atenção chamada por Galisteu.

Dois peões ainda não estiveram na roça

Dois participantes não chegaram à roça até então pelas dinâmicas da Fazenda: Babi e Sidney. Gilson chegou a ser votado para a 6ª roça, mas foi salvo na prova do Fazendeiro e por isso, até agora, não foi para a berlinda aberta a voto popular. Albert também não participou de nenhuma roça na sede, apenas a "roça" que definiu quem subiria do paiol para a sede.

