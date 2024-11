Vera e Sebastião levam triste golpe da vida em 'Garota do Momento'

No capítulo de "Garota do Momento" desta quinta-feira (14), uma parte do telhado do clube cede com a chuva, e todos ajudam Vera e Sebastião.

Após o triste ocorrido o casal pensará seriamente em fechar o clube ou então pegar um empréstimo com o banco para arcar com os danos. Quem deve salvar o local é ninguém menos do que Beatriz.

Ainda neste capítulo: Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto. Beto diz a Raimundo que ficará com Beatriz. Clarice teme que Maristela prejudique Beatriz. Beto e Beatriz têm uma ideia para quitar a dívida com Bia.

Maristela segue o carro em que Beatriz está. Ronaldo desabafa com Lígia sobre Raimundo e Beto. Guto comenta com Edu sobre Eugênia. Nelson não liga para a conquista de Edu. Maristela oferece dinheiro para Beatriz se afastar de Beto.

