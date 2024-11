8 restaurantes brasileiros estão entre os 100 melhores da América Latina

Na prévia do 50 Best Restaurants da América Latina, que será realizado em 26 novembro no Rio de Janeiro, foi revelada a lista dos melhores restaurantes entre os 100° e 51° lugar. Entre os brasileiros, oito se destacaram. São eles:

60. Manu, em Curitiba

67. D.O.M, em São Paulo

68. Origem, em Salvador

77. Cipriani, no Rio de Janeiro

85. Notiê, em São Paulo

87. Mocotó, em São Paulo

90. Manga, em Salvador

91. Oro, no Rio de Janeiro

A lista completa

A lista em detalhes

51-100 do Latin 50 Best Restaurants Imagem: Divulgação

A lista 51-100 inclui restaurantes de 23 cidades de toda a região. Dos restaurantes ranqueados, 13 são prestigiados pela primeira vez e representam 10 cidades da América Latina. Entre eles, o Afluente, em Bogotá, faz a sua estreia na posição No.61.

Santiago e Buenos Aires são as cidades com melhor desempenho em termos de excelência culinária, com sete e quatro restaurantes no ranking estendido, respectivamente.

As cidades de Bogotá, Lima, Cidade do México, Cidade do Panamá, Quito e São Paulo contam com três restaurantes cada na lista estendida.

Neste ano, Santiago fortaleceu a sua posição como destino gastronômico, emplacando sete restaurantes— um a mais que em 2023. Cinco casas na capital chilena figuram no ranking pela segunda vez: Yum Cha (No.54), Pulpería Santa Elvira (No.57), La Calma by Fredes (No.62), Demencia (No.66) e Olam (No.78).

Os outros dois são novidades: Casa Las Cujas (No.72) e Karai by Mitsuharu (No.98).

Consistente com os resultados do ano passado, Buenos Aires também prova ser um representante de peso quando o assunto é gastronomia, com quatro restaurantes no ranking: Crizia (No.53), Anchoíta (No.73), Alo's (No.81) e, fazendo sua estreia, Mengano (No.82).

Bogotá, Lima, Cidade do México, Cidade do Panamá, Quito e São Paulo vêm logo atrás, com três restaurantes cada. Quito expandiu seu repertório, adicionando dois novos estabelecimentos à lista: Clara (No.88), vencedor do American Express One To Watch Award, e Tributo (No.92). Os dois se juntam ao Quitu (No.97), que já figurara na seleção de 2023.

Na Cidade do México, o La Docena (Polanco) é o No.51 e fica na primeira posição do ranking estendido. Ele é seguido pelo Diacá, da Cidade da Guatemala, que manteve a posição No.52 conquistada no ano passado. O Afluente, de Bogotá, é o novato mais bem-colocado, ocupando a posição No.61.

Refletindo um horizonte ampliado de sucessos culinários, o Conservatorium in San José (No.70) é o primeiro restaurante da Costa Rica a figurar no ranking, enquanto o Azafrán (No.84) é o primeiro restaurante da lista situado na cidade de Mendoza (Argentina). Entre as outras novidades estão o La Tapa Del Coco, na Cidade do Panamá (No.74), o Notiê, em São Paulo (No.85), o Restaurante Manga, em Salvador (No.90), o 1921 Restaurant, em Montevideo (No.96) e o Debora, em Bogotá (No.100).

Brasil campeão de hospitalidade

O Latin America's 50 Best Restaurants 2024 já havia anunciado o TUJU como vencedor do Gin Mare Art of Hospitality Award. Em maio, o restaurante paulistano já havia conquistado sua segunda estrela, a estrela verde e o prêmio de melhor abertura pelo prestigiado Guia Michelin

Segundo a organização do prêmio, hoje considerado o "Oscar" da gastronomia, a premiação busca promover a arte do atendimento em toda a região.

"Inaugurado em 2014, o Tuju tem como missão proporcionar uma experiência gastronômica exclusiva que vai além do tradicional chegar - comer - sair. Em 2023, o restaurante mudou-se para suas instalações atuais, onde propõe uma experiência imersiva que percorre três ambientes e incentiva a troca de energia com o local", afirma a organização em comunicado enviado a Nossa.

O processo de votação

O 50 Best trabalha com a firma de consultoria Deloitte, sua parceira oficial e independente de arbitragem, para ajudar a proteger a

integridade e autenticidade do processo de votação e da lista de vencedores do Latin America's 50 Best Restaurants 2024.

A Latin America's 50 Best Restaurants Academy é composta por 300 membros da região, todos selecionados cuidadosamente em razão de sua opinião especializada sobre o panorama gastronômico na América Latina. Os votos da Academy definem a lista da Latin America's 50 Best Restaurants. A Academy é dividida em cinco regiões: México, América Central, América do Sul (norte), América do Sul (sul) e Brasil.

Os votantes são jornalistas, críticos gastronômicos, chefs, restaurateurs e gourmets com vasta experiência em viagens. Cada membro envia 10 votos, apresentando o que considera as suas melhores experiências culinárias vividas nos 18 meses anteriores. Ao menos quatro desses votos devem mencionar restaurantes fora de seu país de origem.