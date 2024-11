Quem diria? Juliano realiza o maior sonho de Beatriz em 'Garota do Momento'

O grande vilão de "Garota do Momento" (Globo) vai surpreender ao tomar uma atitude em relação a Beatriz (Duda Santos).

O que vai acontecer

Beatriz, a priori, nega o convite para se tornar garota-propaganda de "Garota do Momento". Ela morre de ódio de Juliano, sobretudo após ele ter sido racista em um triste episódio na inauguração da loja.

Porém, a mocinha mudará de ideia após Vera (Tatiana Tibúrcio) enfrentar dificuldades financeiras. O Clube Gente Fina correrá o risco de falir caso não tenha investimentos em sua estrutura.

Empenhada em ajudar a amiga, Beatriz decide aceitar o convite de Juliano. Antes de fechar acordo, a namorada de Beto (Pedro Novaes) também faz uma proposta: que ele retire as acusações contra as pessoas que protestaram em frente a Perfumaria.

Beatriz (Duda Santos) e Vera (Tatiana Tibúrcio) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Mesmo contrariado Juliano aceita as condições de Beatriz. Ele faz isso após conselho de Maristela (Lilia Cabral).

Após contratar Beatriz, Juliano a leva para ter aulas com Clarice (Carol Castro). Assim, a mocinha ficará bem próxima de sua mãe biológica, podendo estreitar seus laços com ela cada vez mais.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.