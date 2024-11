Folianópolis: tudo o que você precisa saber antes de cair na folia

O Folianópolis 2024 vai começar. A micareta, que aconteceu desta quinta (4) até o próximo sábado (16) na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis, vai reunir nomes como Léo Santana, Ivete Sangalo e Xanddy Harmonia.

A reportagem de TOCA preparou um guia com tudo o que você precisa saber antes de cair na folia fora de época. Confira:

Programação

Leo Santana foi destaque da edição 2023 Imagem: Framesbr/Divulgação

Quinta-feira (14). A primeira noite terá shows de Banda Eva, Léo Santana e Bell Marques.

Sexta-feira (15). Parangolé fará a última apresentação no evento com Tony Salles no comando, antes do cantor se dedicar à carreira solo. A grande atração da noite fica por conta do retorno da rainha do axé, Ivete Sangalo, que promete incendiar a avenida com seu novo hit, "Macetando". Para fechar a noite, a Timbalada traz a energia contagiante do axé.

Sábado (16). Tomate abre o último dia de festa. Xanddy Harmonia, com seus clássicos do axé, também é um dos destaques. Para encerrar a micareta, o É o Tchan promete colocar todo mundo para dançar.

Tem pique para um after?

Camarote conta com programação exclusiva. Kamisa 10, Bruninho e Davi e DJ Samhara estão entre os destaques do after.

Ingressos e Abadás

Ingressos estão disponíveis na Blueticket;

Tema dos abadás deste ano é "Astrologia - Fogo, Água, Ar e Terra: Os Quatro".

Horário

Abertura dos portões: 19h

Casa de influenciadores

Lumena Aleluia é uma das atrações confirmadas da casa de influeciadores Imagem: Divulgação

O Folianópolis também vai receber, pelo terceiro ano consecutivo, alguns influenciadores digitais em uma casa exclusiva. Nomes como João Hadad, Lumena Aleluia, Ricardo Alface e Vinicius Rodrigues ficaram hospedados em um imóvel de luxo na cidade.

*Os repórteres do UOL viajaram a convite da organização do Folianópolis 2024.