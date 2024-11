CCXP 24: Crunchyroll trará dubladores, trailers inéditos e novas produções

A Crunchyroll terá programação robusta na CCXP 24, com anúncios em primeira mão para os fãs de anime. As informações são exclusivas de Splash.

O Painel da Indústria Crunchyroll está previsto para o dia 5 de dezembro. Lá, serão anunciadas novidades, incluindo os novos trailers da terceira temporada de "Fire Force" e "ZENSHU", uma nova série do estúdio MAPPA, responsável por "Chainsaw Man" e "JUJUTSU KAISEN".

Pela primeira vez no Brasil, os dubladores de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" vão discutir como é o trabalho neste fenômeno global. Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) e Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito) estarão no Palco Thunder by Claro TV+ —com Daniel Figueira, a voz brasileira do Tanjiro Kamado.

"Solo Leveling Temporada 2 - Arise from the Shadow" terá uma prévia exclusiva durante o painel Solo Leveling, no Palco Ultra. O produtor Kaneko Atsushi da A-1 Pictures e o produtor Sota Furuhashi da Aniplex estarão presentes para levar os fãs aos bastidores deste anime celebrado mundialmente.

A CCXP é uma das maiores e mais imersivas celebrações do fandom no mundo, e a Crunchyroll está animada em participar e garantir que os fãs possam expressar e vivenciar seu amor por anime cada vez mais. [...] O Brasil tem uma conexão tão rica e emocional com o anime que estar na CCXP com toda força é algo que a Crunchyroll está ansiosa para aproveitar e criar momentos culturais que deixarão impressões duradouras para legiões de fãs. Markus Gerdemann, vice-presidente sênior de marketing da Crunchyroll

Abaixo, veja a programação completa da Crunchyroll na CCXP24.

Painel de Anúncios Crunchyroll

Quinta, Dezembro 5 | 19h45

Palco Thunder by Claro TV+

É o destino definitivo para todos os insights, notícias, trailers e convidados de anime na CCXP! Junte-se à Crunchyroll no Palco Thunder by Claro TV+ para saber tudo sobre as novidades incríveis que estão por vir em 2025 e além.

Vozes Brasileiras de Frieren e a Jornada para o Além

Sexta, Dezembro 6 | 18h

Palco Universe

Conheça o elenco brasileiro que dará vida aos icônicos personagens de "Frieren: A Jornada para o Além". Ouça alguns momentos dos bastidores desta história que acompanha a jornada de uma elfa, repleta de aventura e emoção.

Noite de Premiere de Animes Crunchyroll

Sexta, Dezembro 6 | 19h30

Palco Ultra

Prepare-se para uma noite cheia de risadas, suspiros e momentos apaixonantes com os lançamentos exclusivos da Crunchyroll! Neste painel especial, descubra histórias que vão do romance ao inesperado com títulos como "Anyway, I'm Falling in Love With You", "Medaka Kuroiwa Is Impervious to My Charms", e "Honey Lemon Soda".

Vozes Brasileiras de Kaiju No.8: Dando vida à Força de Defesa

Sábado, Dezembro 7 | 18h

Palco Universe

No painel de dublagem de Kaiju No. 8, conheça os dubladores brasileiros que dão voz aos personagens deste anime cheio de ação. Descubra os bastidores da dublagem, os desafios do processo e curiosidades sobre a adaptação que se tornou um sucesso.

Prévia da 2ª Temporada de Solo Leveling com os Produtores.

Sábado, Dezembro 7 | 19h30

Palco Ultra

Caçadores do Brasil, preparem-se! Um novo portal foi aberto, e uma masmorra especial os aguarda. Com a ilustre presença dos produtores de Solo Leveling, os fãs poderão ouvir histórias divertidas dos bastidores e o processo de criação deste anime que conquistou os corações dos fãs. Os Caçadores poderão assistir ao primeiro episódio da 2ª Temporada durante esta sessão!

Vozes de Tower of God

Domingo, Dezembro 8 | 14h

Palco Universe

Encontre os dubladores brasileiros que interpretam os personagens da história épica de "Tower of God". Saiba mais sobre como eles transmitem toda a sua emoção na jornada rumo ao topo da Torre.

Vozes de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Domingo, Dezembro 8 | 15h30

Palco Thunder by Claro TV+

Para celebrar o recém-anunciado filme "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", os dubladores japoneses de Giyu Tomioka (Takahiro Sakurai) e Muichiro Tokito (Kengo Kawanishi) subirão ao Palco Thunder by Claro TV+, permitindo que os fãs revivam momentos emocionantes da série.

Novidades do Estúdio MAPPA

Domingo, Dezembro 8 | 18h45

Palco Ultra

Desde 2014, o estúdio MAPPA tem animado alguns dos animes mais aclamados pela crítica e favoritos dos fãs em todo o mundo, incluindo "Attack on Titan Final Season" e "JUJUTSU KAISEN". A equipe principal do estúdio subirá ao palco Ultra para oferecer aos fãs um olhar exclusivo nos bastidores de seus incríveis trabalhos passados e da nova série original "ZENSHU".

CCXP 24

Quando 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

Mais informações no site oficial do evento