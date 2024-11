A Fazenda: Só falta Zé Love querer apoiar Sacha, diz Chico Barney

Os demais participantes, inclusive o já eliminado Zé Love, estão querendo surfar na onda de Sacha Bali, apontado como um dos favoritos ao prêmio, em A Fazenda 16, da Record, segundo avaliação feita pelo colunista Chico Barney durante o Central Splash, no Canal UOL, nesta quinta-feira (14).

Está todo mundo querendo entrar no bonde do Sacha. Daqui a pouco tá até o Zé Love puxando um mutirão para salvar o Sacha. Vocês vão ver só. Aguardem, que agora tá todo mundo... Acho que está todo mundo querendo surfar uma onda.

Chico Barney, ao falar sobre a força de Sacha dentro do jogo

Para Bárbara Saryne, esse apoio repentino a Sacha soa forçado.

E fica muito forçado, né? Porque a maneira que eles foram para cima do Sacha foi tão forte, que agora fica meio que sem ter escape para conseguir fazer essa mudança de rota. A Luana que conseguiu a tempo. Ela teve um motivo ali para se incomodar com as meninas que eram suas aliadas, e aí foi para o lado do Sacha. Mas se não tivesse rolado aquilo, ela também não teria conseguido recalcular essa rota, porque eles eram muito incisivos para cima do Sacha.

Bárbara Saryne

O ator Sacha Bali é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o ex-jogador Zé Love —este já eliminado da atração. Outros participantes já perceberam a força de Sacha dentro e fora da casa: no mês passado, por exemplo, Camila fez um alerta para o favoritismo dele.

Gente, ele (Sacha) é o favorito, pelo amor de Deus. Abre o olho. Cara anda por aí com cara de sofrido, chorando, passa o dia dormindo, toda vez que levanta tá com cara de triste. Esse cara veio brifado, treinado, super treinado, fez coach!

Camila, dentro do reality show

Dia de eliminação em A Fazenda

A oitava roça de A Fazenda é formada por Flora, Gizelly e Vanessa. Luana venceu a 9ª Prova do Fazendeiro e, por isso, escapou da berlinda. O resultado será anunciado na noite desta quinta.

Segundo a enquete de Splash, Vanessa e Flora seguiam em uma disputa acirrada sobre o favoritismo, em um resultado parcial, apurado às 10h45. Enquanto a ex-Casamento às Cegas somava 39,7%, a filha de Arlindo Cruz tinha 36,9% e a ex-BBB, 23,76% dos votos. Quem recebe menos votos é o eliminado. A enquete de Splash não interfere no resultado oficial do reality show.

