A Fazenda: Albert aconselha Flor sobre aliança: 'Você me expõe'

Após discutir com Gizelly, Flor se esquivou da discussão e foi advertida pelo aliado, Albert, em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Irritada com a discussão com a ex-BBB, Flor entrou na cozinha e continuou falando com Juninho, Sidney e Albert. Ela disse que o próprio ex-grupo estava planejando colocá-la como alvo e, ao ser apontada na dinâmica por Babi, entendeu a intenção dos peões. "Eu não espero diferente, não. Não vou ficar me escondendo por medinho. Ela [Babi] não gostou que escolhi ela, porque o Gui nunca me fez nada."

Albert, que é aliado de Flor na casa, afirma que, toda vez que a peoa se envolve em brigas, ela expõe o jogo da dupla. "Eu acho o seguinte, Flor, gosto muito de você, defendo você no voto. No voto. Você me defende, mas acho que você está se expondo, e, se você se expor, muita gente pode entender que eu estou junto disso."

O peão diz que todas as conversas da casa "passam pela Flor" e ela não deveria se envolver em assuntos que não são dela. "É muito assunto envolvendo seu nome, Flor. Tô falando porque gosto de você. (...) Você tá dando palco. Te colocam no meio porque você quer, deixa e dá motivo.

Você comenta as coisas e todo mundo vai te apertar porque cada um quer mostrar que o outro tá errado, porque tudo passa por você. Você fica de um lado e do outro, todo mundo acaba colocando você no rolo.

Flor se defende para o amigo. "Eu não tenho culpa. Eu só trato bem as pessoas. Pessoal quer pegar alguém de Cristo e tão querendo pegar eu." Ela continua e diz que tudo começou porque ela foi ajudar Babi a fazer a tarefa do lixo e que é a ex-Panicat quem está armando para ela.

"Por que você tem que se meter no lixo?", dispara Albert. "Eu não me enfio em lugar nenhum. Você fala para a Luana: 'Você é Fazendeira, você vai lá, que lá eu não vou. Vou ajudar Babi no meio de Gizelly?'. Tá bom, Flor."

"Albert, foi a Luana! Você tá falando que fui eu. To quieta lá e me puseram na bagunça", Flor defende-se.

"Tá bom, Flor. Me inclui fora dessa. Se ela é Fazendeira, ela que tem que...", finaliza Albert.

