Sacha desafia Gizelly e peoa grita em desespero: 'Você odeia animais'

Sacha e Gizelly continuaram a discussão da manhã desta quarta-feira (13) e a peoa chegou a gritar dentro da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A treta da área externa continuou dentro da casa entre Sacha e Gizelly. A peoa disse que Flor está "levando só informações erradas" para ele.

A peoa disse que não mente, diferente dele. "O Sidney não gosta de você. A Babi não gosta de você. Eu não gosto de você. Quem planta tempestade colhe vendaval", declarou.

Sacha provocou: "Vamos ver o que você vai colher amanhã". A peoa disse que o peão estava convicto disso e Sacha negou.

Nesse momento, Gizelly deu um "uivo" para o alto e disparou contra o peão. "Agora tá mudado de ideia. Chamou a vaca de desgraçada, odeia animais, falou que Flora é limitada só porque ela é gorda?"

Gizelly e Flora também entraram em embate, e a ex-BBB chegou a dizer que não confia mais na amiga por não tê-la salvo na roça. "Eu não confio porque meu coração diz isso. O que você fez ou não?", disse.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso