Roy Haynes, um dos maiores bateristas de jazz de todos os tempos, morre aos 99 anos

Por William Schomberg

(Reuters) - Roy Haynes, reverenciado como um dos maiores bateristas de jazz de todos os tempos, que ajudou a moldar a era do bebop e tocou com Charlie Parker, Miles Davis e John Coltrane, morreu aos 99 anos.

A morte de Haynes foi anunciada na terça-feira por sua filha, informou a mídia dos Estados Unidos.

Nascido em 1925 em Boston, Haynes começou a tocar bateria ainda criança.

"Eu sempre quis ser baterista", disse ele em uma entrevista ao site JazzWax em 2008. "Meu irmão tinha baquetas em casa, e essas foram as primeiras baquetas que peguei. O sentimento e a batida sempre estiveram presentes, desde que me lembro."

Sua carreira começou em bandas de swing e ele trabalhou para Louis Armstrong logo depois de se mudar para Nova York em 1945, antes de trabalhar com o saxofonista Lester Young.

Depois de fazer uma turnê com a cantora Sarah Vaughan na década de 1950, ele tocou com Coltrane -- que o chamou de "um dos melhores bateristas com quem já trabalhei" -- Stan Getz e Eric Dolphy antes de montar sua própria banda no final da década de 1960.

Haynes -- cujo apelido "Snap Crackle" refletia seu estilo enérgico de tocar -- destacou-se entre os bateristas por sua abordagem flexível ao ritmo, que influenciou artistas como Tony Williams e Jack DeJohnette.

Sua voz foi usada como apresentador de uma estação de rádio de jazz no videogame Grand Theft Auto 4 e ele fez um show anual para marcar seu aniversário no clube Blue Note em Nova York até os 90 anos.

A morte de Haynes ocorre pouco depois da morte de outro importante artista de jazz dos EUA, que se destacou na era do bebop -- o saxofonista Lou Donaldson morreu aos 98 anos no sábado.