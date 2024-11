Petição online pede morte de Rudá em 'Mania de Você' e ganha apoiadores

Uma petição online foi aberta terça-feira (12) no portal Charge.org, pedindo a morte do personagem Rudá (Nicolas Prattes) na novela "Mania de Você" (Globo).

O que aconteceu

Menos de 48 horas após ter sido criada, a campanha já conta com mais de 1,2 mil assinaturas. A meta inicial era de 1 mil aderentes e, tendo sido logo alcançada, agora subiu para 1,5 mil.

O texto da petição ressalta o ódio popular pelo personagem e pede ao autor da trama, João Emanuel Carneiro, 54, que o elimine da narrativa. "Rudá é um personagem de 'Mania de Você' que não agrega em nada à novela - inclusive, todo mundo o odeia. Ninguém entende a obsessão da Luma (Ágatha Moreira) por ele e todo mundo quer ver o caiçara longe da Viola (Gabz). Então, se essa petição chegar a você, João Emanuel Carneiro, estamos passando para avisar que queremos o Rudá morto."

Rudá é nada mais, nada menos que o mocinho do folhetim do horário nobre global. Ele disputa com o vilão Mavi (Chay Suede) coração da heroína Viola, além de ser também alvo do desejo da sofrida Luma.