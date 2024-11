Flora chama Flor de 'falsa' e 'incoerente' após receber voto e ir para roça

Após a dinâmica da formação da oitava roça da A Fazenda (Record), Flora chamou Flor de "falsa" e "Incoerente".

O que aconteceu

Albert escolheu Flor para ficar com o poder laranja da semana, que dizia para a peoa escolher três nomes para serem votados para ficar no segundo baquinho da roça.

Sacha, fazendeiro da semana, escolheu Gizelly. Depois, Flor escolheu Flora, Babi e Sidney para a dinâmica. Flora recebeu mais votos e foi para a roça.

Ao voltar para sede, Flora disse que não estava chateada com Flor, mas que a apresentadora era "falsa". "Você falou em nome de Deus, comigo. Você é falsa"

Flor disse. "Não venha colocar o nome de Deus no meio. Eu disse que você não era minha opção de voto, a não ser que fosse para me defender. Você não sabe o que eu estava articulando."

Você tem o direito de brava, mas não vou falar a minha estratégia. Quando você vê, vai entender. Vou ser mulher e assumir meu b.o

Flora respondeu. "Eu não estou brava. Estou apenas decepcionada com a sua postura comigo. Assuma suas decisões mesmo, é mais bonito para você."

