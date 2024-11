Flor se explica para Flora e leva invertida: 'Chata para caralh*'

Com a formação da 8ª roça de A Fazenda (Record), algumas alianças ficaram estremecidas pelas escolhas dos peões para a 8ª berlinda.

O que aconteceu

Com poder da chama Laranja, Flor tinha que escolher três peões para serem votados pela casa, e ela escolheu Flora, Babi e Sidney. Os ex-aliados da apresentadora não gostaram da escolha, visto que ela poderia ter selecionado peões do grupo rival. Ao ser a mais votada, Flora puxou Vanessa da baia para ocupar o 3º banquinho.

"Eu fiquei muito chateada com você, Flor, na boa. Você foi a única pessoa que eu falei", dispara Flora.

A apresentadora se defende. "Eu te disse: 'só se eu precisar'. Ela pediu para não contar a conversa para ninguém e eu disse que prometia em nome de Deus. Prometi que nã ia falar a conversa, não que eu não ia votar em você em nome de Deus. Não muda não, você tá mudando para você, né, Flora?"

"Quero saber que tanto você precisa. Tá, tá. To doida para tomar remédio e dormir. Não quero discutir, Flor", responde a filha de Arlindo Cruz. Os peões ao redor tentam evitar que a discussão se acalore e pede que elas se afastem.

"Ela quer falar", dispara Flora. "Chata para c******. Fica pertubando a minha cabeça."

