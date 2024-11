Após look decotado, Ana Paula Siebert posa de biquíni na Arábia Saudita

Ana Paula Siebert, 36, compartilhou alguns cliques de biquíni durante sua viagem pela Arábia Saudita.

O que aconteceu

Enquanto aproveita o Oriente Médio, a influenciadora posou com um maiô marrom recortado com um biquíni asa-delta e pedrarias. "Golden Hour. Alula, a luz e a energia mais linda que conheci…", escreveu a esposa de Roberto Justus.

Nos comentários da publicação, os seguidores elogiaram a beleza de Ana Paula. "Uma das mulheres mais lindas do Brasil", escreveu uma. "Nem com IA vão conseguir fazer um corpo tao perfeito como o seu! Simplesmente DEUSA", comentou outra.

Recentemente, a influenciadora foi criticada por posar com roupas decotadas na Arábia Saudita, país com leis conservadoras em relação às mulheres. "Aqui é um hotel internacional, então a gente se veste como quer. Pode usar biquíni na piscina sem problema nenhum, pode usar tomara que caia. As muçulmanas estão vestidas de acordo com a religião delas, mas os turistas podem se vestir como quiserem".

Ainda assim, Ana Paula Siebert garantiu que respeita os costumes locais quando está em ambientes cheios. "Se fosse um lugar onde tinha muita gente com roupa fechada e cobrindo o rosto, colocávamos a pashmina. Por mais que podemos usar nossas roupas, temos que ter um pouco de bom senso", afirmou, explicando carregar consigo a "pashmina", uma espécie echarpe que cobre o corpo.