A Fazenda: Sacha e Yuri detonam Vanessa: 'Cara de herdeira'

Na manhã desta quarta-feira (13) em A Fazenda (Record), Luana e Yuri foram aconselhar Sacha sobre como lidar com confrontos com Vanessa.

O que aconteceu

Durante o trato dos animais, o peão tirou satisfação com Vanessa por ter falado sobre supostos comentários que ela disse que ele fez. Depois do bate-boca, Luana aconselhou o aliado: "Cuidado para não gritar, tem que abaixar o tom um pouquinho. Se não tu já sabe como é que funciona. Tem que parar de se abrir com a essa galera, pô. Eles sempre vão distorcer tudo."

Vanessa havia contado para seus aliados que Sacha disse que não colocou Flora no trato do touro e da vaca por que ela tinha "limitações", mas o peão negou ter feito o comentário. Yuri defende o amigo: "Tem que parar de falar com eles. Todo mundo tem uma limitação aqui dentro. Se a Flora tomasse o coice que você tomou hoje, acabou. Ela tem problema no joelho, ela tem a limitação dela no joelho. A Babi, com o jeito dela, também não ia conseguir fazer a vaca.

Mas as vezes o cara fala e esquece, pô. Essas minas vão envenenar e pensam que é outra coisa. As vezes tu foi no coração bom de não colocar ela, não se esforçar por que ela ficou mal uns dias e as pessoas vem retorcer.

Luana relata que conversou com a ex-Casamento às Cegas que reafirmou ter ouvido as palavras de Sacha. "Eu não falei com ela, se falei foi com você sobre outro assunto", responde Sacha.

"Enfim, tudo o que você falar eles vão distorcer para o lado ruim da coisa", continua a empresária. Ela conta que mantém sua conversa sobre assuntos fora do jogo.

"Mesmo que trabalhe no administrativo, as pessoas tem que ser proativos, isso é da pessoa", diz Yuri e reclama que ela pediu para ele trocar com ela de tarefa, enquanto Luana estava realizando sozinha. "Se joga nesse jogo, se diverte, vai fazer os animais, se sujar. Olha o orgulho que a família dela vai ter de ver. Ela não tá nem ai para nada, não ta fazendo nada, só enchendo o saco. Tá aqui fazendo hora extra, que nem toda a turma dela. "

"Duvido que ela fique na parte administrativa, essa aí não faz nada não. A cara dela é herdeira. Carinha de herdeira que ela tem", finaliza Sacha.

