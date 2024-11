Katy Perry no The Town 2025! Cantora é a 1ª confirmada para o festival

Katy Perry será uma das atrações principais da edição de 2025 de The Town, em São Paulo.

O que aconteceu

A informação foi apurada pelo jornalista José Norberto Flesch e confirmada pela assessoria do evento na noite desta terça-feira (12). Ela está prevista para encerrar o festival no dia 14 de setembro.

O perfil oficial do The Town postou uma mensagem no Instagram sobre um anúncio para data de 14 de setembro. "Vocês estão prontos para o que vem aí!? Quatorze de setembro de 2025 vai ser mais que especial."

O aquecimento para The Town começou nesta segunda (11) com o lançamento da campanha "We Are Back in Town". O objetivo é resgatar momentos marcantes da primeira edição para já animar os fãs para 2025.

Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, diz que trazer a cantora é um presente para São Paulo após vê-la brilhar no Rock in Rio. "Neste ano em que São Paulo celebra 470 anos, temos a alegria de anunciar a volta dessa grande estrela pop, agora para o nosso The Town. Um presente para o público paulista que vai se emocionar e cantar os hits dessa artista icônica na nossa Cidade da Música", declarou.

A segunda edição do The Town traz um line-up poderoso, repleto de grandes astros nacionais e internacionais. Um line-up plural e diverso com vários shows construídos exclusivamente para o festival. Será uma edição mágica. Inesquecível. Do jeito que São Paulo merece.

Zé Ricardo

The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Katy Perry anunciou que trará sua nova turnê para a América do Sul em setembro de 2025. A "The Lifetimes Tour", que promove o novo álbum da norte-americana, passará por Santiago (Chile), no dia 6/9, e Buenos Aires (Argentina), em 9/9. O anúncio foi feito nesta segunda, e fez os fãs da cantora especularem de que ela incluiria uma nova passagem pelo Brasil no período. A artista foi uma das headliners do Rock in Rio deste ano.

Splash apurou que Katy Perry fará mais shows no Brasil, além do The Town. A equipe da cantora negocia ainda datas para Rio de Janeiro, Curitiba e um extra em São Paulo.