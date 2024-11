Neymar nega ausência da irmã em festa de Mavie e se irrita: 'Falam merd*'

Neymar, 32, se irritou com comentários nas redes sociais sobre a suposta ausência da irmã, Rafaella Santos, na festa de aniversário de 1 ano de Mavie.

O que aconteceu

Jogador negou que Rafaella não tenha comparecido ao aniversário da sobrinha. "[Vocês] só falam merda... Minha irmã estava presente sim [na festa]", escreveu o atacante nos comentários de um perfil no Instagram.

Rumores sobre a suposta ausência de Rafaella na festa surgiram após fãs não notarem a presença da irmã de Neymar em fotos compartilhadas nas redes sociais. No entanto, o atleta não apenas garantiu que Santos estava lá, como Bruna Biancardi mostrou o presente que ela deu para a sobrinha: um conjunto de louças personalizado.

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, celebrou aniversário de 1 ano no sábado (9). O atacante e a influenciadora celebraram a data com uma festa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Festa contou com a presença de familiares e amigos do casal. Os dois chegaram juntos de mãos dadas ao evento, com Mavie nos braços. Antes, a criança ganhou uma comemoração mais íntima só para a família em um resort de luxo na Arábia Saudita, onde o atleta joga.