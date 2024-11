Karol G se desculpa após polêmica com música acusada de sexualizar menores

Karol G, 33, quebrou o silêncio após uma polêmica envolvendo a música "+57", uma parceria com Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ryan Castro, Blessd e Ovy On The Drums.

O que aconteceu

A canção gerou indignação e foi acusada de sexualizar menores. A letra traz um trecho que diz: "uma 'mamacita' desde os quatorze", contando com a gíria utilizada para dizer algo como "bonita" ou "gostosa" em espanhol.

Até mesmo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se manifestou sobre o caso. "Há um confronto cultural entre a superfície e o fundo das coisas que a juventude está enfrentando em seus bairros", disse ele.

Diante da repercussão negativa, Karol G disse que a canção foi "tirada de contexto". "Neste caso, infelizmente, tiraram de contexto uma canção que buscava celebrar a união entre os artistas e fazer o meu povo dançar", afirmou ela nesta segunda-feira (11).

A estrela colombiana negou que as letras teriam cunho sexual. "Nenhuma das coisas ditas na canção têm a direção que lhe atribuíram, nem foi dito com essa perspectiva", defendeu ela em um story no Instagram.

Mas escuto, assumo a responsabilidade e me dou conta que tenho muito a aprender. Karol G

A cantora também falou que alguns prints falsos foram divulgados, negando ter comentado a polêmica anteriormente. "Sinto muita frustração pela desinformação que aconteceu, com posts falsos que eu supostamente teria feito e apagado no Twitter, em uma conta que não uso há mais de 6 meses", explicou.

Por fim, Karol agradeceu pelo apoio dos fãs e pediu desculpas pela situação. "Estou profundamente afetada e me desculpo de coração", escreveu ela. "Como artistas, estamos expostos à opinião pública e às interpretações individuais de pessoas que gostam de nós e pessoas que diferem do que nós fazemos", pontuou a artista em outro trecho.