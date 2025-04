Globo convoca humoristas para homenagem no Vídeo Show; veja quem são

De Splash, no Rio

Gravação do retorno do Vídeo Show reuniu um time de estrelas para homenagear o núcleo de humor da TV Globo, emissora que completa 60 anos no dia 26 de abril.

O que aconteceu

Fabiana Karla, Luis Miranda, Evelyn Castro, Heloisa Perisse, Fernando Caruso e Welder Rodrigues estiveram na gravação da edição especial. "Estou muito emocionada, a gente gravou os 60 anos de humor aqui da Globo e fazendo homenagem a grandes nomes, grandes figuras icônicas do humor que entraram nas suas vidas, nas suas casas e que vocês vão lembrar com muito carinho, com muita saudade", conta Fabiana a Splash.

Eles participaram de um jogo no qual relembram ícones do gênero no programa que vai ao ar dia 24 de abril, após "Vale Tudo", dentro da programação em comemoração aos 60 anos do canal. "O humor é uma ferramenta potente, forte e que ajuda a gente em muitas áreas da nossa vida", afirma Fabiana a Splash.

O humor, como diria Paulo Gustavo, é resistência, né? O humor salva, arrebata. É assim que estou me sentindo: arrebatada. A gente acabou de sair do estúdio e de rever muitos ícones importantes que tive a honra de trabalhar, de estar junto, de estar perto, de beber na fonte. E eu acho que vocês vão gostar do personagem que escolhi... Nossa, ele é maravilhoso. Será que eu dou dica? Então, beijo da gorda. Fabiana Karla

O programa quer manter a essência da Globo em promover um encontro com as boas histórias e os grandes talentos e vai reproduzir quadros famosos e queridos do público. O Vídeo Show tem direção artística de Daniela Gleiser e direção de Adriano Coelho e Andrezza Cruz. A produção é de Anelise Franco e Matheus Pereira e a direção de gênero de Monica Almeida.