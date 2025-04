BBB 25: Vinícius dá útimo Castigo do Monstro para Renata

Vinícius venceu a Prova do Anjo na tarde de hoje e escolheu Renata para sofrer o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vinícius é o novo Anjo do BBB. Ele poderá imunizar alguém no próximo Paredão.

Ele escolheu Renata para o Castigo do Monstro. "Infelizmente não tem muito para onde ir. Vou apenas devolver o 'barrado' para a Rê, que me barrou [da sua festa do Líder]. E ela que vai ser o Monstro", disse.

O castigo da vez é o "Bolinhas Douradas". "O castigo desta semana será levar bolinhas douradas de um lado para o outro. A pessoa fica dentro de uma cabine de alambrado, e as bolinhas do lado de fora. Ela usará apenas os dedos das mãos para conduzir uma bolinha de cada vez. Quando tocar a música, o participante deve ir para o local indicado e começar o seu trabalho. Ele só poderá deixar o local após conduzir a última bolinha. A pessoa escolhida perde 300 estalecas. Se estiver no VIP, não perde os privilégios".

